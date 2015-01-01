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लापरवाही:आप सेना बहाली के लिए आचरण प्रमाणपत्र बनवाने बिना मास्क के आए, यह ठीक नहीं

मुजफ्फरपुर21 मिनट पहले
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  • एसएसपी ऑफिस में उमड़ी युवाओंं की भीड़, धक्का-मुक्की

सेना बहाली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही आचरण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए एसएसपी ऑफिस में युवाओं की भीड़ लगने लगी है। गुरुवार काे सुबह 10 से शाम 3 बजे तक इस भीड़ के कारण अफरातफरी की स्थिति बनी रही। आगे खड़े होने के लिए धक्का-मुक्की भी हुई। कतार में लगे अधिकतर युवाओं ने मास्क नहीं लगा रखा था।

जिन्हाेंने लगाया भी था, ताे वह ठुड्डी पर खिसक आया था। काेराेना संक्रमण के खतरे के बीच यह लापरवाही खतरनाक है। उन्हें आपस में उलझते व धक्का-मुक्की करते देख पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर शांत कराया और बिना मास्क के आने पर चेतावनी भी दी।

सेना भर्ती कार्यालय ने 16 दिसंबर से सेना बहाली के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सैकड़ाें अभ्यर्थी आचरण प्रमाणपत्र बनवाने के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंच रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि 7 दिन बाद उनके इलाके के थाने में ही प्रमाणपत्र मिलेगा।

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