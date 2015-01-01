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हत्या:मीनापुर में युवक की गोली मार कर हत्या, बांध किनारे फेंका मिला शव; घर से बुला कर ले गए थे हत्यारे

मुजफ्फरपुर19 मिनट पहले
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  • कार में आग लगाने के मामले में था संदिग्ध, आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 5 घायल

झिटकहिया गांव के दिलीप सिंह के 22 वर्षीय पुत्र राहुल कुमार काे घर से बुला कर सिर में गाेली मार कर हत्या कर दी गई और शव हरका कल्याण के बांध किनारे फेंक दिया। गुरुवार की दोपहर जलावन लेने के लिए महिलाएं जब बांध पर गई तो शव देख कर चिल्लाने लगी। आसपास के लाेग वहां पहुंचे ताे शव की पहचान हुई।

घटनास्थल से शराब की खाली बोतल, प्लास्टिक का ग्लास व मृतक का चप्पल बरामद हुआ। पुलिस ने शव काे पाेस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। राहुल के पिता दिलीप सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम वह किसी के साथ बाइक से घर से बाहर निकला, लेकिन रात में घर नहीं आया। सुबह में एक शव मिलने की जानकारी मिली ताे घटनास्थल पर जाकर पहचान की।

थानाध्यक्ष अविनाश चन्द्र ने बताया कि छह नवंबर की रात मुस्तफागंज बाजार पर अशोक शर्मा की कार में किसी ने आग लगा दी। कार के मालिक ने आवेदन दिया था। कार जलाने के आराेप में मुस्तफागंज बाजार से ही सात नवंबर की सुबह झिटकहिया के राहुल सिंह व खेमाईपट्टी के ऑटो ड्राइवर को पकड़ कर मारपीट कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

हालांकि सबूत पुख्ता नहीं हाेने पर दोनों काे पुलिस ने छाेड़ दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि दिलीप सिंह के द्वारा थाने में आवेदन नहीं दिया गया है। प्रथम दृष्टया घटना आपसी विवाद के कारण घटी है। आवेदन मिलते ही अनुसंधान शुरू किया जाएगा।

आपसी विवाद में दो पक्षों में मारपीट, 5 घायल

आपसी विवाद को लेकर मझौली धर्मदास में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्षों से 5 लोग घायल हो गए। सदर थाने में दाेनाें ने एक-दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक पक्ष के संजय राय ने आरोप लगाया कि माई स्थान मोड़ पर उनके बेटे अनिकेत राय को घेर कर पड़ोसी अशर्फी राय, उनके पुत्र प्रमोद राय, विश्वजीत राय ने मारपीट की।

बचाने गए ताे उनके साथ भी मारपीट की गई। वहीं, दूसरे पक्ष के अशर्फी राय ने आरोप लगाया कि वह घर पर थे। इसी दौरान शंकर राय, सूरज राय, किरण राय समेत कई लाेगाें ने घर पर चढ़ कर रॉड, फरसा, प्लॉस्टिक के पाइप से मारपीट की। थानेदार संजीव सिंह निराला ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है।

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