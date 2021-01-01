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वार्षिक समारोह मनाया गया:युग सृजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और समाजसेवा के लिए देगा मंच

मुजफ्फरपुर2 दिन पहले
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युग सृजन का वार्षिक समारोह रविवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स में डॉ एसके पॉल की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि युग सृजन युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और समाज सेवा के लिए मंच प्रदान करेगा। संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वरोजगार, महिला एवं बाल विकास से लेकर खेलकूद के विकास के लिए कार्य करेगी। इस अवसर पर संस्था के विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा की गई।

अंगना का चेयरमैन डॉ ऋतुराज, ऑक्सीजन के चेयरमैन संजय केजरीवाल,कला संस्कृति इकाई अंब्रेली की चेयरमैन डॉ शकीला अजीम को बनाया गया। वहीं संस्था के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण मोहन तिवारी को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर डॉ फिरोजुद्दीन फैज, अर्चना पंडित, ईप्शा पाठक, कविता साह, डॉ दीपक कुमार, यशस्वी आलोक समेत अन्य उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन सचिव रवि कपूर और भरत कुमार साहू ने किया।

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