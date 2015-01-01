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शांतिपूर्ण हुई वोटिंग:प्रखंड की सभी पंचायतों में शांतिपूर्ण हुई वोटिंग

पताहीएक घंटा पहले
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प्रखंड के सभी जगहों पर चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 165 मतदान केंद्रों पर शनिवार को विधानसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। प्रखंड निर्वाचित पदाधिकारी सह बीडीओ रितु रंजन कुमार ने बताया कि प्रखंड में विधानसभा का मतदान शांतिपूर्ण से संपन्न कराया गया। मतदान सुबह 7:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक निर्धारित किया गया था। सुबह मतदान शुरू होने के दौरान नोनफरवा मिडिल स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 196 (क) मिर्जापुर के मतदान केंद्र संख्या 248 तथा लहसनिया गांव के 279 (क) केन्द्र पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण लगभग 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। जिसे बाद में ठीक करवा लिया गया। उन्होंने बताया कि प्रखंड के 165 मतदान केंद्रों में 12 मतदान केंद्रों को नक्सल प्रभावित घोषित गया था। वहीं 153 मतदान केंद्र अति संवेदनशील के श्रेणी में रखा गया था।

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