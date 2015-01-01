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निकाली कलश यात्रा:सिरहां में लक्ष्मी पूजा के लिए निकाली कलश यात्रा

पकड़ीदयाल4 घंटे पहले
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  • तीन दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे

प्रखंड के सिरहा में नवयुवक लक्ष्मी पूजा समिति ने तीन दिवसीय लक्ष्मी पूजा के लिए गुरुवार को गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। इस अवसर पर गांव के 351 कन्याओं ने पंचायत भवन यज्ञ स्थल से इटवा गांव होते हुए इटवा घाट पर पूजा अर्चना कर कलश में जल बोझी कर यज्ञ स्थल पर पहुंची। इसके साथ ही यज्ञ की विधिवत शुरुआत हुई। मुखिया पुत्र राजेश कुमार ने बताया तीन दिनों तक लक्ष्मी पूजन होगा। साथ ही तीन दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। यज्ञ के यजमान चंद्रकिशोर भगत तथा आचार्य घनश्याम झा है।

यज्ञ स्थल पर बनाई गई मूर्तियां मुख्य आकर्षण का केंद्र है। उक्त स्थल पर बीते पांच वर्षों से लक्ष्मी पूजा का आयोजन होता है। यज्ञ पूजा समिति के अध्यक्ष चंदन कुमार, दीपलाल प्रसाद उपाध्यक्ष, ब्रिज किशोर कुमार सचिव तथा प्रेमचंद्र प्रसाद कोषाध्यक्ष एवं ग्रामीणों के सहयोग से लक्ष्मी पूजा हो रही है। मौके पर डॉ. आरके सिंह, रमेश कुमार यादव, श्यामबाबू कुमार, रीतलाल कुमार, चेतन कुमार, गोलू कुमार, राजेश कुमार, सुधीर कुमार, संतोष कुमार सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे।

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