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अपराध:मुकेश पाठक के गुर्गों ने की थी लक्ष्मी किराना स्टोर्स में लूट

परसौनी2 दिन पहले
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शनिवार को लक्ष्मी किराना स्टोर्स से हुए लूटपाट मामले में थानाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता द्वारा सीसीटीवी फुटेज, आपराधिक इतिहास और टेक्निकल सर्विलांस एवं प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से कांड का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने घटना में शामिल एक अपराधी और लूटपाट में प्रयुक्त किए गए पल्सर बाइक सहित लूट की मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अपराधी की पहचान बेलसंड थाना क्षेत्र के पताही गांव निवासी रामप्रवेश राय के पुत्र दीपू कुमार के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त अपराधी को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। दीपू शिवहर यूके बैंक डकैती कांड का भी आरोपित है। गिरफ्तार अपराधी दीपू ने पुलिस को बताया कि लूट की घटना में शामिल बेलसंड थाना क्षेत्र के दरियापुर निवासी मो. शौकत अली के पुत्र मो. वाहिद अली उर्फ चमन एवं भोरहा गांव निवासी सुनील सिंह के पुत्र विक्की कुमार भी शामिल था। यह मुकेश पाठक गैंग के हैं।

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