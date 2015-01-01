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गृहस्वामी झुलसा:शॉर्ट सर्किट से दो घरों में आग लगी, तीन लाख की संपत्ति नष्ट, गृहस्वामी झुलसा

परसौनी3 घंटे पहले
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  • मदनपुर पंचायत के सुन्दरगामा गांव का मामला, सीओ ने दिया चेक

मदनपुर पंचायत अंतर्गत सुन्दरगामा गांव में बुधवार की रात बिजली के शॉट सर्किट से आग लग गई। इस कारण रामवृक्ष राय एवं नागेन्द्र राय के फुस का घर जलने से करीब तीन लाख से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। जबकि गृहस्वामी नागेन्द्र राय व उसका एक मवेशी बुरी तरह से जख्मी हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जख्मी गृहस्वामी को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया। यहां जख्मी की स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। घर में रखे अनाज, कपड़े, गहने, बर्तन एवं नगद सहित तीन लाख से अधिक की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी। सीओ राहुल कुमार ने पीड़ित रामवृक्ष राय एवं नागेन्द्र राय की पत्नी को अलग अलग 9800-9800 सौ रुपये का चेक दिया।

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