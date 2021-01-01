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साइबर क्राइम:साइबर क्राइम कर 3 खाते से 1.68 लाख उड़ाया

पुपरीएक घंटा पहले
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साइबर क्राइम कर तीन खाते से कुल 1 लाख 68 हजार रुपए की अवैध निकासी कर लेने का मामला सामने आया है। इस संबंध में हरदिया निवासी नारायण झा की पत्नी खुशबू के आवेदन पर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें बताया गया है कि उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता से 1 लाख 14 हजार रुपया अज्ञात साइबर क्राइम और द्वारा अवैध रूप से निकासी कर ली गई है। इस बीच, बोखड़ा निवासी उमर फारूक के भी खाता से 14 हजार रुपया तथा बछारपुर के सलमा खातून के खाते से 40 हजार रुपया की अवैध निकासी कर लिए जाने की शिकायत मिली है। पुलिस मामलों की जांच में जुटी है।

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