पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

केस दर्ज:शादी का झांसा देकर यौन शोषण करता रहा, केस दर्ज

पुपरीएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • गर्भवती हो जाने के बाद गर्भपात भी कराया

थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ शादी का झांसा देकर पहले यौन शोषण करने तथा बाद में गर्भवती हो जाने के बाद उसे गर्भपात करा देने का मामला सामने आया है। पीड़िता के बयान पर पुपरी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें गाढ़ा गांव निवासी मो. तौसिफ उर्फ विक्की को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की को नौ माह पूर्व मोहम्मद तौसिफ ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। जब वह गर्भवती हो गई, तो इसकी जानकारी लड़का को दी।

तब वह करीब साढ़े चार माह की गर्भवती थी। इस क्रम में लड़का की मां व लड़का ने उसे अपने घर पर बुलाकर शादी की बात करते हुए पुपरी स्थित एक नर्सिंग होम में इलाज के लिए भेज दिया गया। जहां उसे गर्भपात करा दिया गया। वहीं पर छोड़ कर लड़का भाग निकला। तब उसने घर पर फोन की। उसकी मां वहां जाकर उसे घर ले आयी। तब लड़की ने अपने परिवार के लोगों को सारी बातों की जानकारी दी। इसके बाद गांव में पंचायती का भी प्रयास किया गया। पर, स्थानीय स्तर पर न्याय नहीं मिलता देख, थाने की शरण ली। मामले में थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser