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मनचलों को पकड़ा:अभद्र व्यवहार करने पर दो मनचलों को पकड़ा

पुपरी4 घंटे पहले
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पुपरी शहर में ट्यूशन पढ़ने जा रही एक लड़की को दो मनचले लड़कों ने तंग करने लगे। साहसी का परिचय देते हुए लड़की का लोगों ने साथ दिया और मनचले युवक को पकड़ लिया। इसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लड़की के बयान पर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें राजबाग निवासी मो. खलीफुर्र रहमान व मो. सज्जाद हुसैन को नामजद किया गया है। पुलिस ने दोनों मनचले को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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