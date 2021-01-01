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दुस्साहस:घर की दीवार तोड़ने की काेशिश, पति-पत्नी को किया जख्मी

पुपरी5 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के परसौनी गांव में मकान का दीवार तोड़ने की काेशिश की गई। मना करने पर मारपीट कर पति पत्नी को जख्मी कर दिया। इस संबंध में जख्मी गांव निवासी भुवनेश्वर महतो की पत्नी शांति देवी के आवेदन पर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें गांव के ही हेम चंद्र महतो, रघुनाथ महतो, राकेश कुमार, राजीव महतो, बिजली महतो सहित 10 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पति-पत्नी अपने घर में सोए हुए थे। उसी समय रात को दीवार तोड़ने की आवाज आई। जब उठकर देखा, तो उक्त सभी लोग हाथ में खंती, रॉड आदि लेकर उसके दीवार को तोड़ रहे है। जिसे मना करने पर उक्त लोगों ने दोनों पति-पत्नी को मारपीट कर जख्मी कर दिया।

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