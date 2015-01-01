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मारपीट:जमीन विवाद को लेकर मारपीट, महिला जख्मी

पुपरी4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के नगर स्थित झझिहट में पूर्व के जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में एक महिला जख्मी हो गई। जख्मी बेचन मिस्त्री की पत्नी विमला देवी के आवेदन पर पुपरी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी के अनुसार, विमला देवी अपने दरवाजे पर थी। उसी समय उक्त सभी लोग वह पहुंचकर गाली-गलौज देने लगे। मना करने पर मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। उसके दुकान में घुसकर सामान को क्षतिग्रस्त करते हुए गल्ला से 58 सौ रुपया लेकर भाग गये।

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