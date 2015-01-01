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नुकसान:पुसा रोड में जूते-चप्पल की दुकान में आग से नुकसान

पूसा4 घंटे पहले
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वैनी ओपी क्षेत्र के पूसा रोड बाजार स्थित एक जूते चप्पल की दुकान में बुधवार रात शार्ट-सर्किट से आग लग जाने के कारण दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकान में आग लगने की जानकारी करीब एक घंटे के बाद स्थानीय लोगों को मिली जिसके बाद लोगों ने सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायरब्रिगेड के कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग मार्केट के जिस कॉम्प्लेक्स में लगी थी उसमें कई और दुकानें मौजूद थी। जिस दुकान में आग लगी वह वैनी बाजार निवासी सह जूता चप्पल व्यवसायी अनिल कुमार साह का बताया गया है। दीवाली और छठ पूजा को ध्यान में रखकर 5 लाख रुपए का सामान मंगवाया था।

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