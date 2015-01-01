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मौत:सड़क किनारे बाइक लेकर गिरा युवक, मौत

रामनगरएक घंटा पहले
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थाना क्षेत्र के विशुनपुरवा के समीप मुख्य सड़क पर बाइक दुर्घटना में एक 20 वर्षीय युवक की मौत घटना स्थल पर हो गई है। मृत युवक की पहचान सुखल साह के पुत्र नीरज साह के रुप में की गई है। बताया जाता है कि घटना के बाद स्थानीय लोगों व परिजनों तथा पुलिस के सहयोग से उसे पीएचसी लाया गया। जहां डाॅ. डीएस आर्या ने मृत घोषित कर दिया है। परिजनों ने बताया कि मुख्य सड़क के किनारे गड्ढे में युवक बाइक सहित जा गिरा।

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