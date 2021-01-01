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पहल:रक्सौल से आस्था स्पेशल ट्रेन किया गया रवाना

रक्सौल4 घंटे पहले
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भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों का दर्शन कराने के लिए रक्सौल से आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। सुबह 8 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 2 से स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मदन प्रसाद गुप्ता ने यात्रियों को शुभकामना देकर रवाना किया। मदन प्रसाद गुप्ता ने बताया यात्रियों को दक्षिण भारत का तीर्थ स्थल दर्शन कराया जाएगा। रक्सौल से चली ट्रेन 14 दिनो तक दक्षिण भारत के अलग-अलग हिस्सो स्थित धार्मिक स्थानो का दर्शन करायेगी।

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