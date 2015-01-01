पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

भीड़:बर्तन व गहनों की दुकानों पर रही ग्राहकों की भीड़

रक्सौल3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • दो दिनों का धनतेरस, लोगों ने खूब की खरीदारी

इस वर्ष धनतेरस दो दिन का है। धनतेरस को लेकर गुरुवार को शहर के बाजार में लोगों की काफी चहल-पहल देखी गयी। पूर्व से चली आ रही परंपरा के तहत धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल की वस्तु खरीदना उत्तम माना जाता है। ऐसे में सोने चांदी की दुकान व बर्तनों की दुकानों पर लोगों की भीड़ सुबह से ही देखी गयी। रक्सौल के साथ-साथ नेपाल व विभिन्न ग्रामीण इलाकों से लोग सुबह से ही रक्सौल पहुंचने लगे थे। धनतेरस के अवसर पर लोग टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मोबाइल फोन की भी खरीदारी करते देखे गये।

इसको लेकर शहर के कई दुकानदारों के द्वारा ग्राहकों को लुभाने के लिए स्कीम भी दी गयी थी। धनतेरस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आचार्य भोला पाण्डेय शास्त्री ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महर्षि धनवंतरी के जन्मोत्सव पर धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस बार धनतेरस दो दिनों का है व गुरुवार व शुक्रवार को धातु की खरीदारी करना शुभ है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें