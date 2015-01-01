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घटना:मामूली विवाद में मुखिया पति व उसके पुत्र ने लाठी-डंडे से पीटा, स्थिति गंभीर

रीगा2 दिन पहले
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  • मुखिया पति ने घटना को लेेकर पुलिस को दिया आवेदन, एसकेएमसीएच रेफर

रीगा इमली बाजार वार्ड नंबर 11 में मंगलवार को मामूली विवाद को लेकर रीगा प्रथम पंचायत के मुखिया पति व उसके पुत्र ने लाठी-डंडा से पीट-पीटकर एक युवक को अधमरा कर दिया।

परिजनों ने जख्मी नथुनी साह के पुत्र सुशील साह को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां सुशील की स्थिति खराब होने पर उसे बेहतर इलाज के एसकेएमसीएच रेफर कर दिया। जख्मी सुशील की स्थिति नाजुक बताई गई है। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलवार की सुबह सुशील का पंचायत के मुखिया पति के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गया था।

जिसको लेकर आक्रोशित मुखिया पति बिंदेश्वर पासवान व उसके पुत्र ने युवक के घर पहुंचे। वहीं उसके घर से घसीटते हुए पंचायत में लाया। यहां बिना कुछ सोचे समझे जबरन लाठी-डंडा से युवक की जमकर पिटाई कर दी।

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