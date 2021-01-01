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उफरौलिया गांव का मामला:दहेज में बाइक की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की हत्या, साक्ष्य छुपाने की नीयत से शव को जला दिया

रीगा5 घंटे पहले
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  • पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कर रही है छापेमारी

थाना क्षेत्र के कुशमारी पंचायत अंतर्गत उफरौलिया गांव में शनिवार की रात दहेज में बाइक की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल के लोगों ने गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर दी। वहीं, साक्ष्य छुपाने की नियत से मृतका के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मृतका की पहचान उफरौलिया गांव के वार्ड एक निवासी छोटन शुक्ला के 20 वर्षीय पत्नी उषा कुमारी के रूप में की गई है। घटना के बाद ससुराल के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर थानाध्यक्ष सुबोध कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पूछताछ कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरु कर दी है। मृतका के पिता थाना क्षेत्र बुलाकीपुर पंचायत अंतर्गत खैरवा गांव निवासी प्रेम झा ने थाने में एक लिखित आवेदन दिया है। इसमें पति छोटन शुक्ला, ससुर जोगिंदर शुक्ला, सास व देवर को आरोपित किया है। मृतका के पिता ने बताया कि शादी के दौरान उपहार स्वरूप एक लाख रुपए व कई कीमती सामन दिया गया था। करीब छह माह से आरोपी पति द्वारा पत्नी को दहेज में बाइक देने का दबाब बनाने लगा। विरोध करने पर तरह-तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। जिसकी सूचना मुझे मिलने पर आरोपी को कुछ समय देने की मांग की। आरोपियों द्वारा उसकी पुत्री के साथ मारपीट किया जाता रहा।

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