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मतदान:रीगा विधानसभा के रामपुर बराही गांव के बूथ संख्या 218 पर 45 मिनट देर से शुरु हुआ मतदान

रीगाएक घंटा पहले
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विधानसभा क्षेत्र में कुल 444 मतदान केंद्र बनाये गये थे। इसमें से कई बूथों पर मतदान शुरु होते ही ईवीएम खराब होने की खबर आने लगी। चुनाव आयोग के सख्त आदेश के बावजूद कई बूथों पर भारी अनियमितता देखी गई। बराही गांव के बूथ संख्या 218 पर ईवीएम मशीन खराब होने के कारण 45 मिनट तक मतदान बाधित रहा। बूथ संख्या 112 पर भी ईवीएम खराब होने के कारण पांच मिनट बाद मतदान शुरु किया गया। बूथ संख्या 193 पर चुनाव शुरु होते ही एक घंटे में गल्ब्स खत्म हो गया।

बूथ संख्या 99 उच्च विद्यालय, रीगा पर गल्बस की व्यवस्था नहीं की गई थी। वहीं, भवदेपुर के बूथ संख्या 256 व 257 पर थर्मल स्क्रिनिंग की व्यवस्था नहीं की गई थी। पोसुआ पटनिया गांव में भी थोड़ी देर के लिए ईवीएम काम करना बंद कर दिया, जिससे मतदाताओं को अधिक देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ा। जबकि, रीगा के संग्राम फंदह स्थित बूथ पर ईवीएम मशीन के कमरे के बगल में ही पीठासीन पदाधिकारी बैठे दिखें। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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