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सख्त रहेगी व्यवस्था:छठ पर्व को लेकर शहर में भारी वाहनों पर रोक

रोसड़ाएक घंटा पहले
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छठ पर्व के अवसर पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए एसडीओ के आदेश पर शहर में भारी वाहनों के प्रवेश निषेध रखा गया है। इस आलोक में रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार 18 नवम्बर से 21 नवम्बर तक सिंघियाघाट की ओर से आने वाले बड़े व भारी वाहन का ठहराव 10 बजे दिन से लेकर 10 बजे रात तक डाकबंगला चौक से पहले,शिवाजीनगर की ओर से आने वाले वाहनों को डुमरा चौक तथा बेगूसराय की ओर से आने वाले वाहनों को शशिकृष्णा महाविद्यालय के पास बैरियर लगाकर रोकने को कहा गया है। साथ ही 21 नवम्बर को सुबह 4 बजे से 12 बजे तक भी शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इस अवधि में रोसड़ा अनुमंडल में बहने वाली सभी नदियों में भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी नावों को छोड़कर किसी भी नाव के किसी नदी में चलने पर रोक रहेगी।

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