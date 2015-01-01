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शोभा यात्रा निकाली:शनिदेव पूजनोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली

रोसड़ाएक घंटा पहले
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श्रीश्री 108 श्री शनिदेव पूजनोत्सव समिति,लालपुर द्वारा शनिवार को कलश शोभा यात्रा निकाला गया। लालपुर स्थित शनि मंदिर से शुरू होकर यह शोभायात्रा मिर्जापुर, बड़ी दुर्गास्थान,नायक टोली होते हुए पवित्र गंडक नदी के गोलाघाट से 301 कलश में जल भरा। वहां से जल भरकर यह शहर के महादेव मठ,डाक बंगला चौक,गोथरा होते हुए मंदिर पहुंचकर खत्म हुआ। यहां वैदिक विधि-विधान से कलश की स्थापना कर न्यायदेव शनि महाराज का पूजन शुरू हुआ। कलश भरकर शोभा यात्रा में मौजूद लोगों में मुख्य कलशधारियों व पूजा समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार,सचिव संदीप कुमार सिंह, मुकेश ठाकुर, लालो ठाकुर, कन्हैया आदि थे।

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