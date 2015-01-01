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दिशा-निर्देश:गहरे व खतरनाक घाटों को चिह्नित कर सुरक्षा का किया जाए पुख्ता इंतजाम

रोसड़ाएक घंटा पहले
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  • छठ पर्व को लेकर एसडीओ ने किया बूढ़ी गंडक नदी के घाटों का मुआयना

लोक आस्था का पर्व छठ को लेकर घाटों की स्थिति, साफ-सफाई आदि की व्यवस्था देखने के लिए रोसड़ा एसडीओ ब्रजेश कुमार बूढ़ी गंडक नदी के विभिन्न घाटों का मुआयना किया। उन्होंने बनने वाले घाटों का ससमय निर्माण, आसपास की साफ-सफाई, गहरे और खतरनाक घाटों को चिह्नित कर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, घाटों पर रोशनी आदि को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। रोसड़ा एसडीओ के रूप में इस साल का इनका पहला छठ है।

इनके साथ रोसड़ा के थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद, डीएसपी सहियार अख्तर, बीडीओ अनुरंजन कुमार,सीओ अम्बपाली यादव,नगर पंचायत के मुख्य पार्षद श्यामबाबू सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी जयचंद अकेला मौजूद थे। मुख्य रूप से सीढ़ी घाट, पुल घाट, गोला घाट पर छठ पर्व मानना है और राम घाट के बगल वाले घाट पर पानी गहरा और मिट्टी कटान ज्यादा होने के कारण इस घाट को बंद किया गया है। बूढ़ी गंडक नदी के विभिन्न छठ घाटों पर न केवल शहरी क्षेत्र के लोग बल्कि, सीमावर्ती गांव मिर्जापुर, गोथरा, जरही, पांचू पुर, दामोदरपुर, सहियार आदि से भी बड़ी संख्या में व्रतधारी और उनके परिवार से लोग भगवान भास्कर को अर्घ्य देने पहुंचते हैं।
बीडीओ ने किया छठ घाटों का निरीक्षण
विद्यापतिनगर| लोक आस्था का पर्व छठ को लेकर गुरुवार को बीडीओ प्रकृति नयनम व सीओ अजय कुमार ने प्रखंड के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मऊ अखाड़ा घाट,शेरपुर, बाजिदपुर,खनुआं, हरपुर बोचहा सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने हरपुर बोचहा प्रेम विहार मनरेगा पार्क में बने तालाबों का निरीक्षण के दौरान रंग रोगन साफ सफाई स्वच्छता को देख प्रसन्नता जाहिर की।

लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्द पूर्वक दीपावली व छठ महापर्व मनाने की अपील

थाना पर दिवाली और छठपर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न को लेकर गुरुवार को शांति समिति की बैठक थाना परिसर में आयोजित की गई। एसडीओ ब्रजेश कुमार ने मौजूद शहर के गणमान्य लोगों, राजनीतिक दलों के लोगों,व्यापारियों और बुद्धिजीवियों का अभिनन्दन करते हुए सभी लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में सौहार्द पूर्वक दिवाली व छठ मनाने में सहयोग की अपील की। एसडीओ ने कहा कि पर्व के दौरान असमाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ जाती है। अतः ऐसे लोगों को चिन्हित कर इनकी गतिविधियों पर निगरानी रखने, यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की बात कही। मौके पर डीएसपी शहरियार अख्तर, बीडीओ अनुरंजन कुमार, सीओ अम्बपाली यादव, थानाध्यक्ष सीता राम प्रसाद, प्रवीण कुमार, मोहम्मद कुरैश,जवाहर कुमार,कुमार रजनीश,राजा बाबू कुमार,अनीश राज, मोहन पटवा, दिनेश झा आदि मौजूद थे।

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