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कोरोना अपडेट:जिले में 9 नए पॉजिटिव मिले 17 मरीज ठीक हाेकर घर गए

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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  • जिले में अब भी 238 एक्टिव केस, 34 की हो चुकी है मौत

जिले में कोरोना का कहर जारी है। विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन भी नौ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जबकि 17 बीमार की दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आयी है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ कर 4764 हो गई है। जबकि 4492 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अबतक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी 238 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। जिसमें 78 लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। जबकि 45 लोग आइसोलेशन सेंटर में भर्ती हैं। जिले में तीन कंटेनमेंट जोन रह गया है। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉ नागमणि ने कहा कि लोग नियमित रूप से हाथों की सफाई साबुन पानी से करें व घर से निकलने पर मास्क का उपयोग करें तो कोरोना पर विजय संभव है।

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