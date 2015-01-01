पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मामलों का निपटारा:वर्चुअल पेंशन अदालत में 25 मामलों का निपटारा

समस्तीपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

रेलवे मंडल में पहली बार सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को वर्चुअल पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर वीडियो कांफ्रंेसिंग के जरिए ऑन दी स्टॉप 25 मामलों का समाधान किया गया। सीनियर डीपीओ ओमप्रकाश सिंह ने बताया कि इस अदालत के दौरान सात कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग के तहत पेंशन रिविजन, 3 कर्मचारियों की चिकित्सा भत्ता, इसके अलावा अन्य परिवाद के तहत कुल 15 कर्मचारियों को 4,19,393 का भुगतान किया गया। साथ ही इस पेंशन संवाद में पेंशन एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा 21 सेवानिवृत कर्मचारियों के पूर्व में एमएसीपी का लाभ प्रदान किया गया था उन्हें एमएसीपी का लाभ देते हुए संशोधित पीपीओ निर्गत किया गया।

उक्त कर्मियों को कुल 10,47,026 रुपए एरियर भुगतान किया गया। मौके पर डीआरएम अशोक माहेश्वरी, एडीआरएम जफर आजाम के अलावा सीनियर डीपीओ ओमप्रकाश सिंह,सीनियर वित्त प्रबंधक आदित्य कुमार आनंद, एपीओ चंद्र किशोर,रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के जोनल व मंडल अध्यक्ष एसएन सिंह, मंडलीय सचिव एसके पांडेय, ईसीआरकेयू के मंडल मंत्री केके मिश्रा, ओबीसी एसोसिएशन मंडल अध्यक्ष जय प्रकाश साहू तथा एससी-एसटी एसोसिएशन के मंडल मंत्री शशिरंजन कुमार ने भाग लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें