पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रहेगी नजर:301 संवेदनशील मतदान केंद्र पर रहेगी नजर

समस्तीपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

तीसरे चरण के विधान सभा चुनाव को लेकर पांच विधान सभा में हो रहे मतदान को लेकर मौजूद 2126 मतदान केंद्र में से 301 बूथ संवेदनशील हैं। इन बूथों पर मतदान में पूर्व में आई रूकावट, लोगों को डराने धमकाने आदि से संबंधी घटनाओं को लेकर यहां इस बार विशेष सुरक्षा बरती जाएगी। यहां पारा मिलिट्री फोर्स सहित वरीय पुलिस अधिकारियों की तैनाती रहेगी। बताया जाता है कि कल्याणपुर में ऐसे 43 मतदान केंद्र मौजूद हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें