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साइबर फ्रॉड:एटीएम बदलकर 40 हजार रुपए किया गायब

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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थाना के सोनवार्चक यादव ने थाने में आवेदन देकर 30 जनवरी को सिंघिया घाट के एटीएम से रुपया निकालने गया था। वहां पहले से खड़ा एक व्यक्ति ने महिला से सहायता करने के नाम पर लेकर एटीएम खराब बताकर झांसा देकर एटीएम बदल लिया। एव उससे 40 हजार रुपये निकाल लिया। जब केनरा बैंक रोसड़ा गया एवं स्टेटमैंट निकाला तो पता चला को 10- 10 हजार रुपया निकल गया था। इसकी पुष्टि प्रभारी थाना अध्यक्ष राजीव लाल पंडित ने की।

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