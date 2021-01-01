पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना अपडेट:24 घंटे में कोरोना के आए 5 मामले, एक्टिव केस 12

समस्तीपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां जिला में एक ओर वैक्सीनेशन का काम जारी है वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 5 मामले सामने आए हैं। जिसे मिलाकर अब जिला में एक्टिव मामलों की संख्या 12 हो गई है। बताया जाता है कि जिला में कोरोना के अबतक 5300 पॉजिटिव मामले आए हैं। जिसमें से 5253 ठीक हो चुके हैं। जबकि 35 लोगों की अब तक इससे मृत्यु हो चुकी है। इस बीच जहां एक ओर स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन जारी है वहीं 1 फरवरी सोमवार से 8 फरवरी तक जिला के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका व सेविकाओं को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। इसको लेकर आईसीडीएस विभाग की ओर से रोस्टर बनाया गया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser