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तस्कर फरार:543 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद, तस्कर फरार

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के चकहबीब टोले तुर्की से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक में लदी 543 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही ट्रक को भी जब्त कर लिया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष कृष्ण चंद्र भारती ने देते हुए बताया कि 12 हजार 840 बोतलों से 4 हजार 872 लीटर 240 एमएल शराब बरामद हुई है। पुलिस पदाधिकारी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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