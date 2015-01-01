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5 विस में मतदान:57.54% वोटिंग, 2015 से 1.68% कम वोट

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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  • मॉक पोल के दौरान 75 ईवीएम व वीवीपैट बदले गए, नतीजे 10 को

विधान सभा आम चुनाव 2020 के तीसरे व अंतिम चरण के मतदान को लेकर शनिवार को जिला के पांच विधान सभा क्षेत्रों कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, मोरवा व सरायरंजन में मतदान हुआ। पांचों विधान सभा में 57.54 फीसदी मतदान पड़े। जो पिछले विधान सभा चुनाव 2015 में इन पांच विधान सभा में पड़े 59.22 फीसदी मतदान से 1.68 फीसदी कम है। बताया जाता है कि इसमें सबसे ज्यादा मतदान सरायरंजन विधान सभा में 59 फीसदी पड़ा। जो 2015 में पड़े मतदान से कम है। जबकि कल्याणपुर में 58.67 फीसदी, वारिसनगर में 57.19, समस्तीपुर में 55.40, मोरवा में 57.31 फीसदी मतदान हुआ। मतदान बाद इसकी जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम शशांक शुभंकर ने बताया कि जिला में सभी पांच विधान सभा में शांतिपूर्वक व भयमुक्त माहौल में चुनाव संपन्न कराया गया है।

इस दौरान कोरोना नियमों का पालन कराया गया है। मतदाताओं ने भी कोरोना को लेकर काफी हिदायत बरती है। मतदान शांतिपूर्ण रहा। वहीं एसपी विकास वर्मन ने बताया कि मतदान को लेकर किसी प्रकार के अप्रिय घटना की कहीं से जानकारी नहीं है। पांच विस के चुनाव के दौरान मॉक पॉल के दौरान 75 ईवीएम व वीवी पैट बदले गए। जबकि मतदान के दौरान 21 को बदला गया। इसके बारे में मुख्य मास्टर ट्रेनर मुकेश कुमार ने बताया कि मॉक पॉल के दौरान कल्याणपुर विधान सभा में 6 सीयू, 5 बीयू व 4 वीवी पैट बदले गए।

मॉक पोल के दौरान 12 ईवीएम में तकनीकी समस्या, ठीक कर शुरू कराया गया मतदान

वारिसनगर | वारिसनगर विधानसभा चुनाव को मतदान से पहले मॉक पोल के दौरान दो दर्जन ईवीएम में खराबी आई। जिसे तुरंत अधिकारियों द्वारा बदल दिया गया। आरओ अनुग्रह नारायण सिंह ने बताया कि शुक्रवार की सुबह मॉक पोल के दौरान बूथ संख्या 245, 13 क, 157, 103 क, 204, 77, 189, 110 क, 21 क, 108, 263 क, 210 क, 206, 116 क, 168, 80, 111 क, 188, 73 क, 74 क, 147, 161 क, 283, 284 क, 287 व 212 क में तकनीकी समस्या आ गई थी। इसमें जहां बेसिक स्कूल हांसा स्थित 80 नम्बर बूथ पर ईवीएम बदलने के कारण करीब एक घंटे तक मतदान बाधित रहा। वहीं बूथ संख्या 161 क पर ईवीएम का बैट्री बदलने तक मतदान बाधित रहा। निर्वाची पदाधिकारी सह डीपीआरओ ने बताया कि सूचना मिलते ही सभी जगहों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट व तकनीशियन को भेजकर समस्या दूर की गई। इसके बाद मतदान शुरू किया गया।

विकास के मुद्दों पर पड़े वोट

तीन चरणों में संपन्न विधानसभा चुनाव में इस बार भी ग्रामीण मतदाताओं में अपेक्षापूर्ण उत्साह ज्यादा था। मिथिलांचल और सीमांचल में खेती के अतिरिक्त, मत्स्य पालन, मखाना, खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उद्योगों को लगाने की जिद चरम पर था। सूबे में बेरोजगारी को लेकर आक्रोश था। इसी कारण राजद ने जब 10 लाख रोजगार की बात की तो सत्ताधारी दलों में हड़कंप मच गया। कोरोना महामारी के कारण 50 लाख से कहीं ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की अपने राज्य में वापसी में देरी से सभी हतप्रभ हैं। लोग राजद के 15 वर्षों के शासन को राजग द्वारा बार -बार दोषपूर्ण व्यवस्था बताने से अब उबते नजर आए। युवा रोजगार चाहता है, जबकि किसान को खेती का सही मूल्य। सीमांचल की 26, कोशी की 13 जबकि उत्तर बिहार की 39 सीटों पर शनिवार को हुए मतदान में टक्कर उलट पलट करने वाला है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ राजग की सीटें कम हो सकती हैं जबकि महागठबंधन में राजद को बढ़त मिलेगी। लघु पार्टियां अपना विराट रूप दिखा सकती हैं।

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