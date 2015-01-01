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कार्रवाई:जिले के 6 जांच केंद्र हुए अवैध घोषित, होंगे सील, सिविल सर्जन ने विभाग के सचिव को सौंपी रिपोर्ट

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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जिले में बिना निबंधन के चल रहे छह जांच केंद्रों को अवैध घोषित कर दिया गया है। इसे सरकार के आदेश पर सील किया जा सकता है। अवैध घोषित किए गए जांच केंद्रों की सूची सिविल सर्जन सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव को सौंपी है। अवैध घोषित किए गए जांच केंद्रों में दलसिंहसराय के ईश्वर पैथोलॉजी गंज रोड, कात्यानी लैब वीआईपी कॉलोनी के अलावा मोहिउद्दीननगर थाना चौक स्थित मॉडन जांच घर व ओम जांच घर, हसनपुर बाजार का सुमित्रा डायग्नोस्टिक सेंटर व डिजिटल एक्सरे तथा सुशीला डायग्नोस्टिक शामिल है।

सिविल सर्जन ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर जिले में चल रहे जांच घरों की जांच की गई। जिला मुख्यालय में 36 जांच केंद्र चल रहे हैं। इसमें से 20 निबंधित व 16 निबंधन के लिए आवेदन दे चुके हैं। इसके अलावा रोसड़ा में सभी 10 केंद्र निबंधित हैं। पटोरी में दो आवेदित हैं, कल्याणपुर व पूसा में एक-एक निबंधित हैं, दलसिंहसराय में दस केंद्रों में से आठ ने निबंधन के लिए आवेदन दिया है। यहां दो केंद्र अवैध हैं।

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