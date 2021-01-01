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भास्कर पड़ताल:सिर पर हर समय मौत का खतरा, टाउन थाना के पास समेत छह स्थानों पर ट्रांसफॉर्मर के नीचे सजती हैं दुकानें

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • बुधवार की अगलगी की घटना को भुलाकर दुकानदारों ने फिर से उसी जगह ट्रांसफॉर्मर के नीचे दुकानें सजा ली

यहां सिर पर हर समय मौत का खतरा रहता है। एक लुक्का जीवन भर की कमाई मिनटों में राख कर देगा। सब जानते हैं फिल्म की तरह जीवन में री टेक का मौका नहीं मिलता। बावजूद लोग 11 हजार वोल्ट के नीचे बैठ कर दुकान सजाते हैं। बात शहर के स्टेशन चौराहा की हो रही है। यहां स्टेशन गेट के सामने दो सौ केबी का दो-दो ट्रांसफॉर्मर लगी है। बुधवार अगलगी की घटना को भुलाकर दुकानदार फिर से ट्रांसफॉर्मर के नीचे दुकानें सजा ली है। यह स्थिति सिर्फ स्टेशन चौराहे की ही नहीं है।

बल्कि शहर में कम से कम छह स्थानों पर लोगों ने ट्रांसफॉर्मर की नो इंट्री वाले इलाके को अतिक्रमित कर दुकान लगा रखी है। एेसा नहीं है कि जिला प्रशासन व बिजली विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है। दोनों विभाग के लोग एक दूसरे पर अपनी जिम्मेवारी सौंप कर चुप बैठे हैं। पड़ताल के दौरान यह बात सामने आयी कि अगर जल्द दोनों विभाग के लोग सजग नहीं हुए तो बड़ा हादसा से इनकार नहीं किया जा सकता है।
बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने कहा- यह अतिक्रमण है, जिला प्रशासन से सहयोग लेकर कराएंगे खाली

नगर थाने के सामने शृंगार के अलावा फल की भी दुकानें

नगर थाने के ठीक सामने 100 केबी का ट्रांसफॉर्मर लगी है। इसके ऊपर से 11 हजार वोल्ट का तार गुजरता है। ट्रांसफॉर्मर के ठीक नीचे दुकानदार पन्नी लगाकर श्रृंगार की दुकान के अलावा फल की दुकान सजा रखी है। आये दिन ट्रांसफॉर्मर से लुक्का उड़ने की घटना भी हुई है तो दुकानदार दुकान छोड़ कर भागते नजर आए हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही पुन: दुकानदारी शुरू कर देते हैं।

रामबाबू चौक पर पान से लेकर फल की दुकानें हैं

शहर का अतिव्यस्त राम बाबू चौक। इस चौक के पास भी 100- 100 केबी के तीन ट्रांसफॉर्मर लगी है। यहां भी ट्रांसफॉर्मर के नीचे पान दुकान से लेकर मुर्गा फ्राई, फल व पौधा का की दुकान लगाया जाता है। आये दिन इस चौक पर भी ट्रांसफॉर्मर से लुक्का गिरने की घटना हो चुकी है।

जहां हुई थी अगलगी की घटना अगले दिन फिर सजीं दुकानें
शहर की हृदय स्थली स्टेशन चौराहा। यहां मंगलवार को ट्रांसफॉर्मर से लुक्का गिरने से तीन दुकान जलकर राख हो गई। लेकिन बुधवार को पुन: लोगों ने अपनी-अपनी दुकानें सजा ली। इस चौक पर स्टेशन गेट की ओर से 100-100 केबी की तीन ट्रांसफॉर्मर लगी है। आये दिन लुक्का गिरने की घटना होती रहती है। करंट लगने से भी दो वर्ष पूर्व दो लोगों की मौत हो गई थी।

यह कहता है नियम
जिस स्थान पर 60 केबी से अधिक क्षमता का ट्रांसफॉर्मर लगाया गया है। वहां कम से कम पांच फीट की दूरी बनाकर रखनी है। इसके लिए विभाग को बजावते घेराबंदी तक करनी है। लेकिन शहर में कहीं भी ट्रासफाॅर्मर के पास घेराबंदी नहीं है। जिस कारण लोग ट्रांसफॉर्मर के नीचे की जगह अतिक्रमित कर दुकान सजा लेते हैं। जो नियम के विरूद्ध है। इस स्थान पर अगर कोई घटना होती है तो पीड़ित मुआवजा के हकदार नहीं होंगे।
स्टेशन चौराहे की घटना को देखते हुए शहर में लगाए गए ट्रांसफॉर्मर के स्थल का सर्वे कराया जाएगा। जहां-जहां ट्रांसफॉर्मर के नीचे दुकान लगी होगी तो उस स्थल को अतिक्रमण मानते हुए जगह जिला प्रशासन के सहयोग से खाली कर घेराबंदी की जाएगी। ट्रांसफॉर्मर से कम से कम पांच फीट की दूरी बनाकर ही कोई निर्माण करें। -पंकज राकेश, कार्यपालक अभियंता, बिजली विभाग
बिजली विभाग यह तय कर बतावें की कहा-कहां ट्रांसफॉर्मर की जमीन को अतिक्रमित किया गया है। उस स्थल को चिन्हित कर जगह खाली कराया जाएगा। अतिक्रमण करने वाले लोगों पर प्राथमिकी दर्ज होगी। -रविंद्र कुमार दिवाकर, सदर एसडीओ​​​​​​​

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