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तीसरे चरण के मतदान बाद:बाल श्रम कराने पर आमदा प्रशासन ने नहीं ली पुरानी गलती से सीख, बच्चों से फिर ढुलवाया गया ईवीएम और वीवीपैट

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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  • समस्तीपुर कॉलेज के वज्रगृह में रात तक काम करते रहे बच्चे

विस चुनाव को लेकर तीसरे चरण के मतदान बाद शनिवार को वज्रगृह में वीयू, सीयू व वीवी पैट जमा कराने के लिए एक बार फिर जिला प्रशासन की ओर से बच्चों से श्रम कराया गया। जितवारपुर स्थित समस्तीपुर कॉलेज में दसों विधान सभा के लिए बनाए गए वज्रगृह में चुनाव बाद ईवीएम व वीवी पैट को जमा किया गया। तीन नवंबर को हुए मतदान बाद भी वज्रगृह में ईवीएम व वीवी पैट जमा कराने के लिए प्रशासन ने बच्चों का प्रयोग किया था। जिस काम को पीसीसीपी के माध्यम से किया जाना है उसे हर बार बच्चों से कराए जाना जिला प्रशासन की लापरवाही व अनदेखी को ही दर्शाता है। जिसके कारण बच्चे चुनाव पदाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी के साथ देर रात तक ईवीएम व वीवी पैट ढोकर जमा कराते रहे। जिला के बाल श्रमिकों के बाहर से आने पर जिला प्रशासन उन्हें सुरक्षा देता है। ऐसे में यहीं काम कराने पर इन्हें बाल श्रम से कैसे मुक्ति मिलेगी।

ईवीएम ढोने के लिए नहीं रखे बच्चे
^वज्रगृह में ईवीएम व वीवी पैट ढोने के लिए हमने बच्चे नहीं रखे हैं। पीसीसीपी के द्वारा भी इसे काम के लिए नहीं रखा गया है। किन परिस्थितियों में व कितने माध्यम से ये बच्चे वहां काम कर रहे हैं इसका पता लगाया जा रहा है। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। -शशांक शुभंकर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम

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