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परेशानी:सादीपुर पुल के पूर्वी छोर में दोनों तरफ रेनकट से खतरे होने की आशंका बढ़ी, घास-फूस से छिपा रहता है रेनकट

समस्तीपुर21 मिनट पहले
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  • धान की फसल तैयार करने का खलिहान बना सादीपुर का पुल, बालू, पुआल, धान रखने से आवागमन में परेशानी

खानपुर से सादीपुर जाने वाली मुख्य मार्ग के सादीपुर पुल इन दिनों धान की फसल तैयार करने का खलिहान का रूप ले लिया है। इस लंबी पुल को फिलहाल पूरी तरह से पुआल से ढक दिया गया है। वहीं ट्रेक्टर पर धान लोड कर पुल पर ही उतारकर उसे तैयार किया जा रहा है। इस दौरान छोटी-बड़ी वाहनों को इससे आवागमन में परेशानी होने लगी है। वहीं पुल पर ही काफी दिनों से बालू रखकर जगह को संकीर्ण कर दिया गया है। पुआल के मोटी परत पर बाइक लेकर चलने वाले लोगों को परेशानी होने लगी है।  दूसरी तरफ पुल के पूर्वी व पश्चिमी छोड़ अप्रोच पथ के नहीं बनने से पुल पार करने वाले राहगीरों के लिए खतरनाक बन गया है। अप्रोच पथ पर बिछाई गई खरंजा पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। ऐसी स्थिति आज से नहीं बल्कि वर्षों से है। लेकिन अब जर्जर एप्रोच पथ के साथ-साथ पुल के पुर्वी छोड़ में दोनों तरफ रेनकट से बड़ा सुरंग बन गया है।जिससे लोग हमेशा कोई बड़ी घटना को लेकर सशंकित रहने लगे हैं। लोगों का बताना है की मानसून की पहली बारिश से ही पुल के पूर्वी छोड़ में रेनकट हो गया है।

लगातार बारिश की वजह से पानी की तेज धार से अब पूर्वी छोड़ के दोनों तरफ बड़ा सा रेनकट होने से काफी दूर में गहरा सुरंग बन गया है। कभी भी बड़े खतरे को अंजाम दे सकता है। लोगों का बताना है कि दोनों रेनकट में ऊपर से बड़ी-बड़ी घासें उग आई है। इस कारण दूर से रेनकट का पता नहीं चल पाता है। सबसे अधिक खतरा वैसे यात्रियों व वाहन चालकों के लिए है जो रात के समय आवागमन करते हैं। दूर से रेनकट का पता नहीं चलने के कारण लोग हमेशा बड़ी हादसा से डरे-सहमे रहते हैं। वहीं वर्षों से एप्रोच पथ की स्थिति खराब बनी हुई है। जबकि यह खानपुर से बाघोपुर होते हुए रोसड़ा को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है।

काफी मशक्कत के बाद हुआ था पुल का निर्माण
गांव से सटे बागमती नदी पर इस पुल के लिए लोगों को काफी मशक्कत करना पड़ा था। पहले लोगों को नाव से पार उतरकर उस पार या बाघोपुर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। खानपुर, खेड़वन, सादीपुर गांव के लोगों को बाघोपुर या फिर बाघोपुर, मननपुर, सेदुखा गांव के लोगों को प्रखंड मुख्यालय आने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। काफी व्यस्त घाट होने के कारण कई बार नाव दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। कई वर्षों तक लोगों के पुल की मांग को लेकर अधिकारी, मंत्री, मुख्यमंत्री से अनुरोध के बाद वर्ष 2009 में पुल का निर्माण हो गया था। लेकिन अबतक पुल के दोनों तरफ एप्रोच पथ नहीं बनने से लोगों में अब भी मायूसी है।

सड़क की भी हालत है जर्जर, लोगों काे परेशानी
खानपुर से सादीपुर जाने वाली प्रमुख इस सड़क का हाल भी ठीक नहीं है। खानपुर से लेकर सादीपुर पुल तक सड़क जर्जर है। हालांकि सड़क का निर्माण कार्य कराने के कुछ ही दिन के बाद टूटने भी लगा। फिर उसकी मरम्मत भी कराई गई। लेकिन गुणवत्तापूर्ण मरम्मत नहीं होने से सड़क का कालीकरण फिर से उखड़ कर सड़क टुकड़ो-टुकड़ों में बंट गया है। हल्की बारिश के बाद सड़क झील से नजारा पेश करता है। खानपुर व खेड़वन से लेकर सादीपुर तक बरसात में पानी जमा होने से चलने में काफी परेशानी होती है। यह समस्तीपुर को जोड़ने वाली बाघोपुर, सादीपुर, खेड़वन, खानपुर का प्रमुख सड़क कहा जाता है।

नवंबर 2009 में हुआ था पुल का उद्घाटन
बताया गया कि करीब 11 वर्ष पूर्व नवंबर 2009 में पुल का उद्घाटन किया गया था। एप्रोच पथ पर किया गया खरंजा भी इतना खतरनाक हो गया है कि लोग आसानी से पुल पर नहीं चढ़ पाते हैं। इस बीच कोई भी छोटी या बड़ी वाहन को पुल पर चढ़ने में खतरे को आमंत्रण देने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोगों का बताना है कि कई बार लोग यहां गिरकर जख्मी हो चुके हैं। सबसे खतरनाक उन राहगीरों के लिए है जो रात के अंधेरे में पुल पार करते हैं। थोड़ी सी भी असावधानी लोगों को संकट में डाल सकता है। बाइक या फिर साइकिल सवार लोग अक्सर गिरकर चोटिल होते हैं।

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