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समस्तीपुर रेलमंडल:बिना चले ही फरवरी भर के लिए रद्द हो गई अवध-असम एक्स.

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • दो महीना पहले टिकट लेने वाले यात्रियों की बढ़ी परेशानी, रेलवे प्रशासन ने ट्रेन को 31 जनवरी तक रद्द किया था

समस्तीपुर जंक्शन से होकर गुजरने वाली 05909/10 अवध असम एक्सप्रेस का परिचालन शुरू किए बगैर ही रद्द कर दिया गया। जिससे इस ट्रेन में दो माह पूर्व रिजर्वेशन कराने वाले यात्रियों को झटका लगा है।  जिससे यात्रियों के बीच रेलवे की प्रति काफी नाराजगी है। ट्रेन रद्द किए जाने की वजह से दो महीना पहले रिलर्वेशन लेने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी होगी। उन्हें यात्रा को रद्द कर टिकट वापस कराना होगा। ट्रेन के रद्द किए जाने के कारण अब यात्रियों को असम की ओर यात्रा के लिए जल्द कंफर्म टिकट भी नहीं मिल पाएगा। उन्हें अब और दो माह के लिए इंतजार करना होगा। जानकारी अनुसार पूर्व में रेलवे प्रशासन ने अवध असम एक्सप्रेस को 31 जनवरी तक रद्द किया था। जिस कारण 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच टिकट लेने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। जिसके बाद यात्रियों ने फरवरी माह के लिए टिकट लिया था। अब ट्रेन को 28 फरवरी तकरद्द किए जाने से उन्हें फिर टिकट रद्द कराना होगा।

विभिन्न तिथियों में रद्द होने वाली ट्रेनों के यात्री टिकट रद्द करा कर पैसा वापस ले सकते हैं। जो यात्री आगे यात्रा करना चाहते हैं वह यात्री तिथि बढ़ लें।
सरस्वती चंद्र, मीडिया प्रभारी।

इन ट्रेनों को भी किया गया विभिन्न तिथियों में 28 फरवरी तक रद्द
रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कुहासा को देखते हुए 05274/75 रक्सौल आनंद विवाह एक्सप्रेस को 26 फरवरी तक प्रत्येक शुक्रवार को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 02553/54 सहरसा नई दिल्ली वैशाली प्रत्येक मंगलवार को 26 फरवरी तक नहीं चलेगी। 02557/58 मुजफ्फरपुर- आनंद विवार सप्तक्रांति एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार को 27 फरवरी तक,02561/62 जयनगर -नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्रत्येक गुरुवार को 28 फरवरी तक रद्द रहेगी।

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