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कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट:बाड़ा की टीम ने समर्था कल्याणपुर काे किया पराजित

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • फाइनल मैच में समर्था कल्याणपुर की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में 149 रन बनाए

प्रखंड के जेपीएनएस हाई स्कूल मैदान के नरहन परिसर में रविवार को शहीद भगत सिंह कॉस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला बाड़ा और समर्था कल्याणपुर के बीच खेला गया है। बाड़ा की टीम टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी समर्था कल्याणपुर की टीम ने निर्धारित 16 ओवर के खेल में सभी विकेट खोकर 149 रनों का स्कोर खड़ा किया। जबाव में लक्ष्य का पीछा करने उतरी बाड़ा की टीम ने 13.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 150 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।

मैच के दौरान मौजूद दर्शकों ने चौके, छक्के और विकेट गिरने पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते दिखे। मुख्य अतिथि स्थानीय माकपा विधायक अजय कुमार ने कहा कि खेल भावना से समाज में अपनापन बढ़ता है। एक तरफ अपनी मेहनत के बदौलत विजेता टीम के खिलाड़ी जीतने के बाद जश्न मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हारने वाली टीम अपनी गलतियों को सुधारने में जुटती है और अगली बार चेम्पियन बन जाती है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बाड़ा के विक्रम कुमार को जनौस राज्य सचिव ने मैन ऑफ दी मैच के खिताब, शील्ड और मेडल भेंटकर पुरस्कृत किया।

समर्था कल्याणपुर की उप विजेता टीम को माकपा के प्रदेश नेता राम दयाल भारती और एलओसी उत्तरी के सचिव श्याम किशोक कमल ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी प्रदान की। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के बाड़ा की विजेता टीम को विधायक और राम दयाल भारती ने संयुक्त रूप से ट्रॉफी प्रदान की। निर्णायक की भूमिका नरेन्द्र पंडित और देव नारायण मैदान पर इशारे कर निर्विवादित फैसला देते रहे। मौके पर जनौस जिलामंत्री महेश कुमार, एसएफआई जिलाध्यक्ष अवनीश कुमार, आनंद कुमार, बबलू कुमार, पंचायत समिति सदस्य कृष्णमूर्ती, घनश्याम कुमार, सतीश ठाकुर, राम कुमार राय, शिवम राय, राहुल कुमार समेत खेलप्रेमी मौजूद थे।

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