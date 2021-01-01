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अनदेखी:नहीं मिल रहा सुविधाओं का लाभ

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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पूर्व में जब इंदिरा आवास योजना चालू था तब भी लोगों को आवास योजना का लाभ सही से नहीं मिल पाता था और अब प्रधानमंत्री आवास योजना होने के बाद भी महादलित लोगों को आज भी इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रही है। इस मामले में ध्रुवगाम गांव के चंदन कुमार, श्याम कुमार, विजय कुमार, नामापुर के सुबोध राम, लालू सदा अशोक सदा, नूनू कुमार, गोविंदपुर खजुरी के अनिल राम, हरेराम, संजीव कुमार, कोयलाम कपूरपट्टी गांव के रामदयाल पासवान, रामवृक्ष पासवान, शशि भूषण कुमार, ललन कुमार, काशी साहनी, रीता देवी, शकुंतला देवी सहित आदि लोगों ने बताया कि हम लोगों को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। इसको लेकर हम लोग फूस के घर में रहने को विवश हैं।

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