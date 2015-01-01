पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

रेफर:गिट्टी लदे ट्रक के चपेट में आने से बाइक चालक घायल, रेफर

समस्तीपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

सिंघिया कुशेश्वरस्थान सड़क पर बशौली गांव के पास शनिवार को एक ट्रक के चपेट में आने बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना घायल के परिजन व स्थानीय पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने एम्बुलेंस के साथ पहुंचकर गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती कराया। वहां चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मुस्लीम अंसारी ने गंभीर रूप से घायल को प्राथमिक उपचार करने के उपरांत नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया।

घायल की पहचान वारी गांव के गोपी रमण झा के पुत्र राम प्रवेश झा के रूप में की गई। बताया गया कि राम प्रवेश झा किसी घरेलु कार्य के लिए सिंघिया बाजार जा रहे थे। इसी क्रम में बशौली गांव के पास सिंघिया से कुशेश्वरस्थान की ओर जा रही गिट्टी लदी ट्रक के चपेट में आ गए। घटना के बाद ट्रक चालक व उपचालक घटना स्थल से थोड़ी दूर आगे ट्रक खड़ी कर गायब हो गए। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने गिट्टी लदी को जब्त कर लिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें