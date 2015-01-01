पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाइक लूटी:पुलिस चौकी के पास पिस्टल दिखा बाइक लूटी

समस्तीपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

मिर्जापुर पुलिस चौकी के पास समीप पिस्टल के बल पर बाइक लूट लिया। बाइक लूट कर बदमाशों ने विद्यापतिनगर की ओर भाग निकले। पीड़ित युवक ने बाइक लूट की सूचना पुलिस को दी। विद्यापतिनगर निवासी उदन गिरि के पुत्र पीड़ित शुभम गिरि अपने बाइक से दलसिंहसराय से घर लौट रहा था। तभी दलसिंहसराय विद्यापतिनगर मुख्य मार्ग पर मिर्जापुर पुलिस चौकी के समीप एक बाइक पर तीन की संख्या में सवार बदमाशों ने पीछे से आकर जबरन गाड़ी रूकवाया। पिस्टल के भय दिखाकर बाइक लूट कर अंधेरे में भाग निकला।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें