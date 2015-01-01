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गिरफ्तारी:शराब के साथ बीएसएफ का जवान गिरफ्तार

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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स्थानीय स्टेशन पर गुरुवार सुबह जीआरपी ने पांच बोतल विदेशी शराब के साथ बीएसएफ का जवान अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया। अभय दिवाली की छुट्टी पर बाघ एक्सप्रेस से घर छपरा लौट रहा है। वह छपरा जिले के मुफस्सिल थाने के नैनसी गांव का रहने वाला था। रेल पुलिस ने शक के आधार पर उसकी बैग चेक की तो उसके पास से विदेशी शराब मिली। शराब मीलिट्री कैंटिंन की है। जवान पर एक मामला दर्ज कर रेल पुलिस ने जेल भेज दिया है।

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