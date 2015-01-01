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खरीदारी:धनतेरस पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार बर्तन व सोना-चांदी के सामान की बिक्री अधिक

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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  • सोने-चांदी, हीरे-जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल व बर्तनों की हुई जमकर खरीदारी

दीपोत्सव से पूर्व गुरुवार को शुरू हुए दो दिवसीय धनतेरस को लेकर बाजार में जमकर धन की बारिश हुई। लोगों ने उत्साह के साथ धनतेरस पर खरीदारी की। इस साल ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक, बर्तन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में अच्छा कारोबार हुआ। मुख्य बाजारों में शाम होते ही पैर रखने की जगह नहीं मिली। शहर का लगभग सभी बाजार खरीददारों से पटा रहा। आलम यह था कि दोपहर तक बाजारों में ग्राहकों की अत्यधिक भीड़ के कारण पूरे बाजार में जाम की नौबत आ गई। लोगों ने शुभ मूहूर्त में जरूरतों के हिसाब से उत्पाद खरीदे।

इस बार भी अच्छी खरीदारी हुई। बर्तन बाजार में दिनभर ग्राहकों की रौनक रही। बसंत मार्केट, गोला रोड, बर्तन मार्केट, मारवाड़ी बाजार, ताजपुर रोड, रामबाबू चौक, स्टेशन रोड, गणेश चौक स्थित शोरूमों में दिनभर खरीदारों की भीड़ लगी रही। इसके अलावा पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड, काली स्थान चौक, मोहनपुर रोड सहित अन्य मार्केट में खरीदारी का जोर रहा। इस दौरान मॉल में भी लोगों की भीड़ पूरी तरह से रही।

धनतेरस के दौरान किराना व झाड़ू की दुकानों पर भी जबरदस्त भीड़ रही। घरों में समृद्धि लाने को लेकर लोगों ने निश्चित रूप से झाड़ू व नमक की खरीदारी की। स्थिति यह रही कि देर शाम ही कई दुकानों में झाड़ू का स्टॉक खत्म हो गया। बताया गया कि करीब 5 लाख रुपए का कारोबार इन दोनों आइटम पर हुआ।

2.5 करोड़ से ज्यादा का हुआ स्वर्ण व्यवसाय

स्वर्ण व्यवसाय को लेकर गुदरी बाजार में सोने-चांदी के सिक्के, बिस्कुट, जेवरात, गणेश-लक्ष्मी व चांदी के पान-कसैली खूब बिके। स्वर्ण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि छोटे-बड़े 40 से अधिक दुकानों में करीब 2.5 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। जो आम दिनों से 4-5 गुणा अधिक है।

1.5 करोड़ के बिके पीतल व स्टील के बर्तन

धनतेरस पर बर्तनों के खरीदने का विशेष विधान है। इस कारण स्थायी के साथ अस्थायी दुकानों पर भी पीतल के बर्तनों के साथ ही स्टील के थाली, ग्लास, बर्तन स्टैंड, जग, थर्मस, बाल्टी सहित घरेलू सामान को लेकर भीड़ रही। दुकानदारों के अाकलन के अनुसार स्टील व पीतल के बर्तन का कारोबार डेढ़ करोड़ का रहा।

5 करोड़ से ज्यादा की बिकी इलेक्ट्रॉनिक

धनतेरस पर टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन, मोबाईल, आयरन, ओवन व अन्य इलेक्ट्रिक आधारित घरेलू उपयोग के सामान को लेकर दुकानों में भीड़ रही। इलेक्ट्रॉनिक दुकानदार आरके जैन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक का कारोबार 4 करोड़ रुपए का रहा। वहीं मोबाइल दुकानदारों के अनुसार करीब 1 करोड़ का बाजार रहा।
10.90 करोड़ का रहा ऑटोमोबाइल का बाजार

धनतेरस को लेकर शहर में 1100 बाइक, 15 ट्रैक्टर व 6 चार पहिया वाहन बिके। ताजपुर रोड स्थित रामजी होंडा में 700, शिवा हीरो में 250, अन्य में 150 मिलाकर 9.35 करोड़ के बाइक बिके। वहीं 15 ट्रेक्टर व 6 चार पहिया वाहन मिलाकर 1.55 करोड़ रुपए की बिक्री रही। बताया गया कि अधिकांश वाहन पहले से बुक थे।

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