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खुलासा:प्रेम प्रसंग को लेकर चचेरे भाई ने साथियों के साथ मिलकर की थी चंदन की हत्या

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • चचेरे भाई समेत चार गिरफ्तार, खून से सने जैकेट, दबिया बरामद

थाना क्षेत्र के लगमा गांव में मंगलवार की रात घर में सो रहे चंदन की ही हत्या की खुलासा पुलिस ने कर ली। डीएसपी कार्यालय,रोसड़ा में हुई प्रेस वार्ता में डीएसपी एस अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि वैज्ञानिक अनुसंधान क्रम में इस कांड में प्रेम प्रसंग का ही मामला सामने आया। इसके आधार पर चंदन के चचेरे भाई नंद सिंह के पुत्र राजीव कुमार सिंह को इस कांड में संलिप्तता पाते हुए गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हत्या में इस्तेमाल किए गए धारदार दबिया और मृतक के खून के छींटे लगे राजीव सिंह के जैकेट घर से बरामद किए गए। वहीं राजीव सिंह के बयान के आधार पर हत्या में संलिप्त साथी गांव के ही त्रिभुवन सिंह के पुत्र सुमन कुमार सिंह, आरती प्रसाद सिंह के पुत्र रौशन सिंह को गिरफ्तार किया गया। सुमन सिंह से हुई पूछताछ में उसने इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की।

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