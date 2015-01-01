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लापवरवाही:हसनपुर-नयानगर मुख्य सड़क का निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी, ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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  • पिछले 20 सालों से इस सड़क का नहीं किया गया था जीर्णोद्धार

प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत रामपुर त्रिशूल चौक से सकरपुरा होते हुए नयानगर तक मुख्य सड़क निर्माण कार्य की रफ्तार धीमी पड़ गई है। विभागीय निर्देश पर आचार संहिता लागू होने से पहले सड़क निर्माण को लेकर शुरू हुए सुगबुगाहट और मतदान होते-होते इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाने से क्षेत्र के लोगों में असमंजस की स्थिति व्याप्त है। बताया जाता है कि हसनपुर प्रखंड को रोसड़ा अनुमंडल से जोड़ने वाली इस सड़क की स्थिति काफी जर्जर है। कारण यह कि, पिछले 20 सालों से इस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं किया गया है।

आमलोगों की सुविधा को ध्यान रखते हुए विधानसभा स्तरीय जनप्रतिनिधि द्वारा सड़क निर्माण को लेकर दो साल पहले ही विभाग से अनुशंसा किया गया था। अनुशंसा के आधार पर दो महीने पहले विभागीय तौर पर सड़क निर्माण को लेकर हरी झंडी मिल गई। निर्देश मिलते ही कार्यकारी एजेंसी व संवेदक के द्वारा रामपुर त्रिशूल चौक के निकट निर्माण कार्य को लेकर बोर्ड लगा दिया गया। साथ ही जर्जर सड़क के समतलीकरण कार्य किया गया। सड़क पर बने छोटे-बड़े में कच्चा बालू व गिट्टी डाल दिया गया। ताकि वाहनों की आवाजाही सुविधा अनुसार हो सके। लेकिन सड़क निर्माण के लिए इसके आगे कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इससे निर्माण कार्य में लगे संवेदक पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। क्षेत्र के लोग इस असमंजस की स्थिति में हैं कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा या फिर मोटरेबल करके ही छोड़ दिया जाएगा।

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