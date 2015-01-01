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दंपती घायल:मोहनपुर रोड पर सड़क हादसे में दंपती घायल

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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शहर के मोहनपुर रोड में शनिवार दोपहर सड़क हादसे में महिला समेत दो लोग घायल हो गए। दोनों जख्मी ताजपुर थाने के चकसिकंदर गांव के सुरेंद्र कुमार व उनकी पत्नी सीमा बताई है। बताया गया है कि सुरेंद्र अपनी पत्नी को डॉक्टर के यहां उपचार कराने के लिए समस्तीपुर आ रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक असंतुलित होकर मोहनपुर पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हल्ला होने पर जुटे स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों को मोहनपुर स्थित एक निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया है। दोनों खतरे से बाहर बताए गए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दंपती के परिजन अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने जिला प्रशासन से सड़क पर अितक्रमण हटाने की मांग की है। उनका कहना था कि अतिक्रमण के कारण आएदिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं।

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