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एफआईआर:कुरियर कारोबारी दीपक का अंगारघाट से अपहरण, मां के बयान पर थाने में दर्ज हुई एफआईआर

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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दिल्ली में कुरियर का कारोबार करने वाले जिले के अंगारघाट थाने के चैता गांव निवासी दीपक राय का अपहरण के मामले में गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली। इस मामले में उनकी मां राजेश्वरी देवी के बयान पर गुरुवार को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें कारोबारी की पत्नी पुष्पम राय के अलावा सीतामढ़ी निवासी एकनाथ राय व पूसा थाने के दीघरा निवासी दीपक की फुफेरी सास शिव सुंदरी देवी समेत चार लोगों को आरोपित किया गया है।

आरोप है कि दीपक को उसकी पत्नी ने साजिश के तहत अपहरण कराया है। संभव है उसकी हत्या कर दी जाय। उधर, प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अंगाघाट थानाध्यक्ष आफताब आलम ने बताया कि घटना की सूचना के बाद दीपक की तलाश में पुलिस की टीम दीघरा गई थी लेकिन वहां कुछ नहीं पता चल सका। अब वैज्ञानिक अनुसंधान किया जा रहा है। मोबाइल का सीडीआर निकाला जा रहा है। कि दीपक का लंबे समय से पत्नी से विवाद चल रहा है।

अंगारघाट पुलिस मामले की जांच कर रही है। दलसिंहसराय के एसडीपीओ को मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। जल्द मामले का खुलासा हो जाएगा। -विकास बर्मन, एसपी

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