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कार्रवाई:माकपा के विधायक रहे रामदेव वर्मा पार्टी से निष्कासित किए गए

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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जिले के विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र से 25 सालों तक माकपा से विधायक रहे रामदेव वर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण दल से शनिवार को निष्कासित कर दिया गया है। माकपा के जिला मंत्री रामाश्रय महतो द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री वर्मा ने विधानसभा चुनाव में दल के उम्मीदवार अजय कुमार चुनाव लड़ रहे थे। बावजूद वर्मा ने विभूतिपुर से अपनी पत्नी मंजू प्रकाश को चुनाव मैदान में उतारा। साथ ही वह इस दौरान दल विरोधी कार्य करते रहे। वह एक दल विशेष उम्मीदवार को मदद पहुंचाने में लगे रहे। जिससे दल की पांत टूटी है। जिस कारण अनुशासनहीनता के आरोप में उन्हें दल से निष्कासित किया जाता है। उधर, पूर्व विधायक रामदेव वर्मा ने कहा कि वह आज भी कम्यूनिष्ट विचार धारा का समर्थन करते हैं।

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