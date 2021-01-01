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शव गड्ढे से बरामद:बाजार समिति की महिला का शव गड्ढे से बरामद

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • मानसिक विक्षिप्त थी, ठंड से माैत की आशंका

थाना क्षेत्र के कुसैया पंचायत स्थित सुखपुर तीन नंबर रेल गुमटी के उस पार वार्ड संख्या 13 में सड़क किनारे गाछी के समीप गड्ढे में बुधवार की सुबह एक महिला का शव बरामद हुअा। मृतका की पहचान मथुरापुर ओपी क्षेत्र के सारी विशनपट्टी निवासी स्वर्गीय सरजुग राय की पुत्री मलभोगिया कुमारी 65 वर्ष के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार की सुबह जब राहगीर गुजर रहे थे तो गड्ढे में पड़ी महिला का शव देखा। सूचना पर मौके पर थानाध्यक्ष प्रशुंजय कुमार पुलिस बल के साथ पहुंच मामले की जांच की। बताया जाता है कि मृत महिला का भाई राजेंद्र राय मथुरापुर बाजार समिति में होटल चलाता है। महिला अपने भाई के होटल में काम करती थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी व रात में भटक कर चली आई हाेगी। उसके शरीर पर किसी तरह का निशान नहीं पाया गया है। आशंका है कि ठंड से मौत हो गई होगी। परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया।

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