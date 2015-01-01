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कटौती:रेलवे में रात्रि ड्यूटी भत्ता कटौती का फैसला वापस, अब नहीं होगी कटौती

समस्तीपुरएक घंटा पहले
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रेल कर्मियों की रात्रि ड्यूटी भत्ता पर हो रही कटौती पर रेलवे बोर्ड ने रोक लगा दी है। कटौती के खिलाफ रेलवे के विभिन्न यूनियन लगातार संघर्ष कर रही थी। स्टेशन मास्टर उपवास कर रहे थे। रेलवे यूनियन के नेताओं ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने रात्रि भत्ते की कटौती के अपने सितंबर माह में दिए आदेश को वापस ले लिया। रेलवे यूनियन के नेताओं ने कहा है कि जिन मंडलों में सितंबर, अक्टूबर माह के वेतन में रात्रि ड्यूटी भत्ता की कटौती की गई है उसे तुरंत एरियर के साथ भुगतान किया जाय। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के नेता मुन्द्रिका प्रसाद सिंह ने बताया कि मंडल के रेलवे कर्मचारियों के वेतन से दीपावली व छठ के महीने में मनमानी कटौती कर ली गई थी। कटौती को तुरन्त एरियर के साथ भुगतान किया।

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