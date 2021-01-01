पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मांग:बीजबनिया एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाने की मांग

समस्तीपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

जिला की बैठक में सिंघिया पूर्वी की जिला परिषद सदस्या सुनीता देवी ने प्रखंड क्षेत्र में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने प्रखंड के पूर्वी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहे लोगों के लिए सिंघिया प्रखंड अंतर्गत शुंभा ड्योढ़ी के बीजबनिया स्थित एडिशनल स्वास्थ्य केंद्र को हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर बनाने की मांग की। वहीं प्रखंड के कुंडल टू पंचायत अंतर्गत राजघाट गांव के बिजली से वंचित तीस परिवारों को आज तक विभाग बिजली व्यवस्था मुहैया नहीं करा पाई है। उन्होंने इसे दुखद बताते हुए पोल लगाकर इन परिवारों तक बिजली पहुंचाने की मांग की। बाढ़ की विभीषिका में दौरान महामारी व डूबने से हुई मवेशी की मौत के बाद अभी तक पशुपालक किसानों को मुआवजे की राशि नहीं दिए जाने को लेकर शीघ्र पशुपालक किसानों को मुआवजे की राशि भुगतान कराने की भी मांग की है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser