पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मिट्‌टी के दीये पुन:मिट्‌टी का दीया धार्मिक रूप से जितना महत्वपूर्ण है, साइंटिफिक रूप से भी इसका महत्व कम नहीं

समस्तीपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • मिट्‌टी में मिल जाते हैं नहीं होता प्रदूषण, किट पतंगों के जलकर नष्ट होने से वातावरण होता शुद्ध

भारत में मिट्‌टी के दीये का जितना धार्मिक महत्व है। उतना ही साइंटिफिक महत्व भी है। पंडित संजय शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि मिट्‌टी के दीये जलाने से घर में सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है। शहर के जाने माने डॉक्टरों का कहना है कि मिट्‌टी के दीये पुन: मिट्‌टी में मिल जाते हैं। जिससे पर्यावरण दूषित नहीं होता। प्लास्टिक के दीये बीमारी को आमंत्रण देता है जबकि मिट्‌टी के दीये रोक के फैलाव को रोकता है।

शहर के जाने माने डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी बताया कि मिट्‌टी के दीये मनुष्य के लिए लाभकारी है। मिट्‌टी री साइकिल होकर पुन: मिट्‌टी बन जाता है। जिससे पर्यावरण दूषित नहीं होता। वहीं प्लास्टिक के दीये के जलने से निकलने वाला धुआं आदमी के फेफरा, लंगस व किडनी को नुकसान पहुंचाता है। दूसरी ओर दीये जलने के कारण किटों के जल जाने से पर्यावरण दूषित नहीं होता।
-डॉ सुमेंदु मुखर्जी

सदर अस्पताल के डॉ नागमणि ने कहा कि मिट्‌टी के दीये का रीसाइकिल कर पुन: दीया बनाया जा सकता है। जिससे प्रदूषण नहीं फैलता है। जबकि प्लास्टिक के दीये के जलने से जहरीला धुंआ निकलता है। जो मनुष्य के शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लोगों का फेफरा, लंग, किडनी में खराबी आ सकती है। उन्होंने कहा कि किटों के दीये की रोशनी में जल जाने से पर्यावरण शुद्ध होता है।
-डॉ नागमणि

जिले में पर्यावरण के क्षेत्र में लंबे समय से काम करने वाले मोहिउद्दीनगर निवासी सुजीत भगत ने कहा कि मिट्‌टी के दीये के उपयोग से पर्यावरण दूषित नहीं होता। दीये का री साइकिल हो जाता है। दीये के जलने से किट पतंग जलकर नष्ट हो जाते हैं जिससे वातावरण शुद्ध होता है। जबकि प्लास्टिक के दीये के जलने से निकलने वाले दूषित गैस वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार भी मिलता है। -सुजीत भगत पर्यावरणविद्

पंडित संजय शुक्ला शास्त्री बताते हैं कि मिट्‌टी के दीये जलाने से घर में सुख, समृद्धि व शांति का वास होता है। मिट्‌टी मंगल व तेल शनि ग्रह का प्रतीक है। मिट्‌टी के दीये जलाने से मंगल व शनि की कृपा होती है। दीये जलाने का महत्व उसकी रोशनी के कारण भी है। रोशनी सुख समृद्धि, स्फूर्ति का प्रतीक है जबकि अंधकार दुख आलस्य निर्धनता का प्रतीक है इसलिए भी दीये जलाने का बहुत अधिक महत्व है।
-पंडित संजय शुक्ला शास्त्री

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें