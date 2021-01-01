पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

श्रद्धांजलि:डाॅ. श्री कृष्ण सिंह की मनाई गई पुण्यतिथि, दी श्रद्धांजलि

समस्तीपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

स्थानीय लोजपा कार्यालय में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डाॅ. श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर नगर लोजपा अध्यक्ष उमाशंकर मिश्रा के अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यकर्ताओं ने श्री बाबू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी डॉ. श्री कृष्ण सिंह बिहार के आधुनिक निर्माता थे श्री बाबू स्वतंत्रता - संग्राम के अग्रगण्य सेनानियों मे रहे हैं इनका सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र एवं जन सेवा के लिए समर्पित रहा है। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जिला लोजपा प्रधान महासचिव नीरज भारद्वाज, दलित महिला सेना के अध्यक्ष रीता पासवान, गोपाल शर्मा, अशोक चौधरी, डाॅ. बिनोद सिंह, जीवछ पासवान, राजा पासवान, मधुबाला सिन्हा, संजित दास, फुलो देवी, आदित्य पासवान आदि शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser